Танкер, захваченный в Ормузском проливе, не выходит на связь

Об этом сообщает зафрахтовавшая судно шведская компания. По ее сведения, танкер направляется к берегам Ирана. В компании также сообщили, что к зарегистрированному в Великобритании судну приблизились неопознанные плавательные средства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив. Сам танкер в этот момент находился в международных водах. По заявлению компании, на борту находятся 23 моряка. Ранее иранские СМИ сообщили, что танкер задержан в Ормузском проливе за нарушение международных правил. Как передает REUTERS, в Великобритании созвано экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.