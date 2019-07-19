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22:30, 19 июля 2019

Танкер, захваченный в Ормузском проливе, не выходит на связь

Об  этом сообщает зафрахтовавшая судно шведская компания. По ее сведения, танкер направляется к  берегам Ирана. В  компании также сообщили, что к  зарегистрированному в Великобритании судну приблизились неопознанные плавательные средства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив. Сам танкер в этот момент находился в международных водах. По заявлению компании, на борту находятся 23 моряка. Ранее иранские СМИ сообщили, что танкер задержан в Ормузском проливе за  нарушение международных правил. Как передает REUTERS, в Великобритании созвано экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.



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