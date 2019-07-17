Московская гей-пара, воспитывающая двоих приемных детей, может и не вернуться в Россию

Это допускает адвокат Максим Оленичев. По его словам, оба мужчины с детьми сейчас на отдыхе за границей. Ранее Оленичев рассказал «Эху Москвы», что Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников опеки, допустивших, по версии следствия, это усыновление. Сегодня у них дома в отсутствие хозяев был произведен обыск.

Законность проведения обыска у гей-пары со вскрытием квартиры следует проверить. Эта процедура имеет много юридических нюансов. На это обращает внимание адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова. Пара, по словам их адвоката, будет следить за дальнейшим развитием событий.