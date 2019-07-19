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22:00, 19 июля 2019

В Люблинском суде Москвы допросили одного из ключевых свидетелей обвинения по делу «Нового величия»

Рустам Рустамов ранее заключил сделку со следствием и получил два года условно.

Рустамов, которого в марте признали виновным в пособничестве экстремистскому сообществу, утверждал, что слышал о желании участников «Нового величия» совершить ряд нападений в Москве. Объектами атаки, как настаивал свидетель, должны были стать офис «Единой России» и Останкинская башня. По словам Рустамова, обвиняемые в создании экстремистского сообщества выезжали на стрельбы и кидали коктейли Молотова, а в качестве мишеней они представляли силовиков. При этом он говорил тихо, и адвокаты просили его быть громче. Вместе с тем как прокуроры, так и защита выразили мнение, что в показаниях свидетеля есть существенные противоречия. Выяснилось, что еще до сделки со следствием Рустамов говорил, что ничего не знал о сообществе «Новое величие», а также о большинстве его участников. Мишени же, согласно этим показаниям, символизировали зайцев, а не силовиков. На ряд прямых вопросов адвокатов Рустамов порой отвечал путано и лишь говорил, что «был в шоке», а верные показания – последние, которые зачитывал прокурор.

В ходе заседания также был повторно приглашен для допроса осужденный на 2,5 года Павел Ребровский. Он, впрочем, от дачи показаний отказался. Ранее фигурант дела «Нового величия» также заключил досудебное соглашение, но затем сказал о давлении со стороны следователя и угрозах применения «террористической» статьи.



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