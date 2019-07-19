Иранские военные задержали в Ормузском проливе британский танкер

Как сообщают иранские СМИ, судно нарушило международные нормы.

12 членов экипажа задержаны, их национальность не указывается. В Тегеране утверждают, что танкер вез топливо от иранских контрабандистов иностранным покупателям. На фоне этих сообщений примерно на 1% подскочили мировые цены на нефть. агентство Reuters сообщает, что чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA проведет экстренное заседание, посвященное задержанию нефтяного танкера.

Действия Ирана в Ормузском проливе вряд ли приведут к масштабной войне в регионе. Так считает ст. научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Напомним, власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1 по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. Четыре члена команды танкера арестованы. В Иране пообещали не оставлять без ответа эти действия гибралтарских властей.