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22:00, 19 июля 2019

Иранские военные задержали в Ормузском проливе британский танкер

Как сообщают иранские СМИ, судно нарушило международные нормы.

12 членов экипажа задержаны, их национальность не  указывается. В Тегеране утверждают, что танкер вез топливо от иранских контрабандистов иностранным покупателям. На  фоне этих сообщений примерно на 1% подскочили мировые цены на нефть. агентство Reuters сообщает, что чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA проведет экстренное заседание, посвященное задержанию нефтяного танкера.

Действия Ирана в Ормузском проливе вряд ли приведут к масштабной войне в регионе. Так считает ст. научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Напомним, власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1 по  подозрению в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. Четыре члена команды танкера арестованы. В  Иране пообещали не оставлять без ответа эти действия гибралтарских властей.



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