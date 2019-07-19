Дональд Трамп пытается помочь задержанному в Швеции рэперу Эйсапу Рокки

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. Трамп отмечает, что помочь рэперу его попросили афроамериканские друзья. Помощник госсекретаря США по консульским делам уже прилетел в Швецию, чтобы встретиться с задержанным.

Мировая звезда, американец Эйсап Рокки был арестован 3-го июля после концерта на фестивале хип-хопа в Стокгольме. Его подозревают в участии в драке. Суд в Швеции отправил его под стражу до 25-го июля.