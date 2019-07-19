«Корпус стражей Исламской революции» задержал в Ормузском проливе британский танкер. Как сообщает иранский телеканал Пресс ТВ, танкер был задержан из-за нарушения международных норм – каких именно, не уточняется. Реакции британских властей пока не последовало.

На этом фоне примерно на 1% подскочили мировые цены на нефть.

Напомним, буквально несколько часов назад президент США Дональд Трамп предостерег Иран от новых, по его словам, «военных авантюр». Впрочем, он имел в виду антиамериканские действия Ирана.