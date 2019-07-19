Дональд Трамп предостерег Иран от, как он выразился, новых военных авантюр
По его словам, «Иран заплатит так, как никто никогда не платил». Ранее неназванный высокопоставленный представитель американской администрации сообщил Reuters, что у США есть доказательства того, что они сбили вчера иранский беспилотник в Ормузском проливе. Чиновник предупредил Тегеран, что в случае нового приближения иранских дронов к американским кораблям они тоже будут сбиты.
Напомним, в Иране утверждают, что не потеряли за сутки ни одного своего беспилотника. Сегодня же иранский «Корпус стражей исламской революции» распространил видео, якобы свидетельствующее о том, что дрон выполнил миссию в заданном районе и вернулся на базу до прибытия американского военного корабля.