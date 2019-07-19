Производителем батареи, из-за которой начался пожар на глубоководном аппарате, могла быть петербургская «Ригель»

Производителем батареи, из-за которой начался пожар на глубоководном военном аппарате в Баренцевом море, могла быть петербургская компания «Ригель». Как передает «Фонтанка», согласно сайту госзакупок, между КБ «Малахит» и аккумуляторной компанией «Ригель» было заключено по меньшей мере четыре договора, а на своем сайте компания пишет, что в 2007-м году разработала и испытала литиевые аккумуляторы для глубоководных аппаратов.

Обстоятельства пожара и гибели 14-ти офицеров-подводников засекречены.