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Эксклюзив Эха 20:00, 19 июля 2019

Московская гей-пара, воспитывающая двоих приемных детей, может и не вернуться в Россию

Это допускает адвокат Максим Оленичев. По его словам, оба мужчины с детьми сейчас на отдыхе за границей. Напомню, Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников опеки, допустивших, по версии следствия, это усыновление. По словам адвоката, пара будет следить за дальнейшим развитием событий.
Сегодня у них дома в отсутствие хозяев был произведен обыск.

Жестокость в традиционных российских семьях находится на высоком уровне, и делать упор на сексуальные отношения родителей бессмысленно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал член СПЧ, журналист Николай Сванидзе. Николай Сванидзе отметил, что ориентация человека в первую очередь обсуловлена биологией, и не имеет смысла вообще заострять внимание на этом аспекте отношений.



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