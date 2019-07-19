В Москве на Трубной площади проходит пятая по счету несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Как передает «Новая газета», там собралось около 300 человек, в том числе и незарегистрированные кандидаты. Независимые кандидаты не признают отказа регистрации до окончания всех стадий апелляции – от Мосгоризбиркома до ЦИКа. Они уверены, что их намеренно не допускают к выборам в столичный парламент.