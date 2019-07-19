Пожарные выехали к концертному комплексу «Крокус Сити Холл» в Подмосковье из-за задымления

Сотрудники МЧС выехали к концертному комплексу «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. «Пожарные выехали к «Крокус Сити Холлу» после того, как получили сообщение о том, что с крыши здания идет белый дым. К месту происшествия следуют 12 пожарных расчетов», сказал собеседник агентства. По его словам, дым виден с одной из отдушин на крыше концертного зала имени Муслима Магомаева.

Между тем, в подмосковном МЧС опровергли информацию о задымлении на территории концертного комплекса «Крокус» в Красногорске, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе ведомства. «Вызов оказался ложным. Задымления в комплексе нет», — сказали в пресс-службе.