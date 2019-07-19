Люблинский суд Москвы допрашивает еще одно фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова

Люблинский суд Москвы в эти минуты допрашивает еще одно фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова. Ранее он заключил досудебное соглашение и признал свою вину.

Рустамов формально не был участником сообщества «Новое величие»: в марте он был осужден на 2 года условно по статье о пособничестве экстремистскому сообществу. Его дело рассматривалось в особом порядке. Рустамов утверждает, что слышал о желаниях участников «Нового Величия» совершить ряд нападений: в частности, на офис партии «Единая Россия» и Останкинскую башню. Кроме того, по его словам, обвиняемые в создании экстремистского сообщества выезжали на стрельбы и кидали коктейль Молотова. Для этого, настаивает Рустамов, он давал бензин и свое ружье. Он утверждает, что фигуранты дела представляли мишени в качестве сотрудников силовых ведомств. Лидером сообщества Рустамов назвал Руслана Костыленкова: свидетель утверждал, что его все слушались. Также, по его словам, кто-то зачитывал устав организации, но кто, он вспомнить не смог. Рустамов также назвал «Новое величие» экстремистской организацией, но на вопросы о том, почему он так считает, ответил, что так решил суд.

На скамье подсудимых восемь человек: они называют случившееся провокацией со стороны информатора силовиков Руслана Д. и не признают вину. Ранее же другой фигурант дела, заключивший сделку со следствием – Павел Ребровский – заявил о давлении со стороны следователя и отказался от признательных показаний.