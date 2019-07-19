Гей-пара, воспитывающая приемных детей, возможно, не  вернется в  Москву

Как заявил ИФ адвокат Максим Оленичев, это связано с уголовным делом, возбужденным в отношении сотрудников соцзащиты, пропустивших усыновление. Сейчас, по его словам, пара вместе с детьми находится за границей на отдыхе. Сегодня в квартире у пары, а также у их родственников СК провел обыски. Отца одного из мужчин доставили в магнитогорское управление СК для дачи показаний. По данным следствиям, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков, проживая с другим мужчиной.