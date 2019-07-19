Сегодня в решающем матче Кубка Африканских наций по футболу сыграют сборные Алжира и Сенегала

Волею жребия финалисты оказались в одной группе уже на предварительном этапе. Встреча между ними закончилась минимальной победой Алжира, но в плей-офф вышли обе команды. Интересно, что путь к финалу оказался куда спокойнее для Сенегальцев. Которые последовательно обыграли не самые сильные команды Уганды, Бенина и Туниса.

Алжирцы же по турнирной сетке продвигались куда сложнее. После убедительно победы над Гвинеей 3-0, был упорный четвертьфинал с Кот д’Ивуаром, который закончился серией пенальти. И не менее драматичный полуфинал с Нигерией, выигранный в самой концовке. Причем, последние два матча сопровождались беспорядками в некоторых городах Европы, прежде всего во Франции, где проживает более полутора миллиона выходцев из Алжира.

В местной полиции уже пообещали усилить меры безопасности в Париже, Лионе и Марселе. Причем, во французской столице будет задействовано такое же число сотрудников правопорядка, как и 14 июля в национальный праздник Франции — День взятия Бастилии.

Финал Кубка Африки между сборными Алжира и Сенегала начнется в 22 часа. Трансляция на канале Матч ТВ.