В центре Москвы в эти минуты идёт акция с призовым обратить внимание на климатические изменения

Мероприятие согласовано с властями.

Участникам митинга, по их собственному признанию, согласовали не самую выгодную площадку. Возможно, поэтому мероприятие столь малочисленное. на площади Яузские ворота в ряд стоят два десятка человек. Здесь небольшой зелёный сквер, прямо напротив высотки на котельнической набережной. Вроде бы центр столицы, но от прохожих это место спрятано за деревьями. С дороги почти не видно. Молодые люди не отчаиваются, держат в руках с самодельные плакаты из бумаги и картона. Список требований озвучил Аршак, выпускник консерватории: уменьшить выборы углекислого газа, запретить одноразовый пластик.

На лавочках рядом с митингом сидят москвичи, но они мероприятием не сильно интересуются. Лозунги здесь не звучат. Звукоусиливающей аппаратуры нет.

Акция проходит без происшествий. Порядок обеспечивают трое сотрудников полиции.