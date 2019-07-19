Президент Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы проконтролировать как ликвидируются последствия наводнения

Вместе с губернатором Сергеем Левченко, Путин отправил в город Тулун, где встретился с пострадавшими в пункте временного размещения. В частности, Путин пообщался с мальчиком Матвеем, который 1 сентября должен пойти в детский сад. На вопрос Путина, готовится ли мальчик к садику, Матвей ответил: «Он утонул, но его ремонтируют». Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий наводнения, в частности, по словам президента, плохо организована доставка гуманитарной помощи. Путин также отметил ненадлежащее информирование граждан и проблемы с выплатами компенсаций.