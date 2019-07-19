Польша считает неуместным присутствие президента России на мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой
Польша считает неуместным присутствие президента России на мероприятиях, посвященных восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны. Об этом заявил польский вице-премьер Яцек Сасин в интервью изданию «Виртуальная Польша». Сасин назвал Путина лидером страны, которая совершает вооруженную агрессию в отношении соседей. Мероприятия, приуроченные к годовщине нападения на Польшу в 1939-ом году, пройдут 1 сентября в Варшаве. Кремль и МИД России осудили решение Польши. «юбые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны без участия нашей страны не могут считаться полноценными, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.