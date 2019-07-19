В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам

Любой рейс может быть отменен по требованию ФСБ в случае угрозы безопасности России. При этом авиакомпании обяжут предоставлять подробную информацию о каждом рейсе и его пассажирах, — пишет «Коммерсант». Проект соответствующего постановления правительства проходит публичные обсуждения и может вступить в силу уже в будущем году, — пишет «Коммерсант».

Это поможет обеспечить безопасность полетов, такое мнение в эфире РБК высказал ветеран подразделения вымпел, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеванный.

Российским авиакомпаниям предлагается не позднее чем за полчаса до международного вылета направлять в Росавиацию определенные данные. В случае отказа компания на месяц лишится права на перелеты.