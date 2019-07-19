Патрушев: Российская молодежь попадает к террористам под влиянием иностранных спецслужб и иностранных НКО

Российская молодежь попадает к террористам под влиянием иностранных спецслужб и иностранных некоммерческих организаций, — считает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его мнению, деятельность спецслужб и НКО направлены на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей, — сообщает РИА. Патрушев предложил поставить заслон распространению продукции экстремистского содержания, пропаганде насилия и межнациональной нетерпимости. Он указал, что особенно это относится к деструктивной информации, распространяемой в глобальной сети интернет.