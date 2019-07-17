Фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому стало плохо во время повторного допроса в Люблинском суде Москвы

Ему вызвали скорую.

Ребровский, который накануне участвовал в апелляции на свой приговор в 2,5 года колонии в Мосгорсуде, на сегодняшнем заседании выглядел бледным. На вопросы прокуроров он отвечал медленно и не очень внятно. Спустя примерно 20 минут фигурант дела «Нового величия» чуть не упал — в результате судья Александр Маслов объявил перерыв на 15 минут, который, впрочем, значительно затянулся. Адвокат Ребровского Мария Эйсмонт в интервью «Эху Москвы» сказала, что молодой человек жаловался на здоровье на протяжении последних нескольких дней.

Вопросы Ребровскому задавал новый состав прокуроров. Они касались его досудебного соглашения со следствием. Ребровский, который ранее дал признательные показания и чьё дело рассматривалось в особом порядке, впоследствии говорил, что на него надавил следователь, угрожая применить статью о терроризме. На новые вопросы он также отвечал, что инициатива сделки шла именно от следователей. В результате прокуроры попытались приобщить текст соглашения к материалам дела, но после протестов адвокатов судья эту просьбу отклонил. Защита выразила мнение, что гособвинение пытается затягивать процесс и приобщать документы, не имеющие отношения к нынешнему разбирательству. Сам Ребровский впоследствии отказывался отвечать на ряд уточняющих вопросов о суде над ним, прошедшем несколько месяцев назад, сославшись на 51 статью Конституции.

В эти минуты Люблинский суд допрашивает другого фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова. Он ранее также заключил сделку со следствием, ему назначили 2 года условно. Сейчас на скамье подсудимых 8 человек, их считают причастными к созданию экстремистского сообщества. Никто из них вину не признает.