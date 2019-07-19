В Москве сегодня проходит очередное заседание суда по делу «Нового величия»

В частности, давал показания свидетель со стороны обвинения уже осужденный Павел Ребровский. На предыдущем заседании он отказался от прежних показаний, заявив, что дал их под давлением следствия.

Люди в погонах специально усложняют ход разбирательства, — во всяком случае, так утверждает адвокат одного из обвиняемых Александр Лупашко. Адвокат Александр Лупашко считает, что оснований для повторного допроса Ребровского у суда не было.