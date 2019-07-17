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Эксклюзив Эха 17:00, 19 июля 2019

В Москве полиция пришла домой к однополой паре мужчин, которые воспитывают приемных детей

Как рассказал «Эху Москвы» правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Макс Оленичев, мужчин и детей дома не оказалось и сотрудники правоохранительных органов вскрыли замок в  квартиру, в которой был произведен обыск. Следственные действия велись в рамках дела, возбужденного против сотрудников соцзащиты, которые, по версии следствия, допустили усыновление гомосексуальной семьей. В «Выходе» подчеркнули, что официально подозреваемых на допрос не вызывали и о каких-либо следственных действиях не предупреждали. Детей усыновил один из мужчин в 2010 году.

Внимание властей к однополой паре, усыновившей двоих детей, неоправданно, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова.

Формально опекуном детей является только один из мужчин.



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