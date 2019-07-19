Суд в Киеве продлил арест главного редактора «РИА Новости Украина»

Как передает ТАСС, Кирилл Вышинский останется под стражей до 19-го сентября. Сам Вышинский просил изменить ему меру пресечения под личное обязательство. На суде Вышинский сказал, что слышал об инициативе Киева обменять его на режиссера Олега Сенцова. По словам Вышинского, «он не вещь, чтоб его менять».

В российском МИДе уже назвали продление ареста Вышинскому позором, а российский омбудсмен Татьяна Москалькова сочла решение суда политически мотивированным.