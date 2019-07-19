В Италии задержан гражданин РФ,связанный с криптовалютной биржей, через которую предположительно отмывал деньги Винник

В Италии задержан гражданин России Дмитрий Васильев, связанный с криптовалютной биржей, через которую предположительно отмывал деньги Александр Винник. Об этом сообщает «Би-би-си». Какие именно обвинения предъявлены Васильеву, пока неясно. Васильев был владельцем сингапурской компании— оператора биржи. Александр Винник с 2017 года находится в греческой тюрьме. Его арестовали по запросу США. Его экстрадиции требуют США, Франция и Россия. Сам Винник попросил в Греции убежища.