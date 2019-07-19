У осужденного по делу «Нового величия» Павла Ребровского проблемы со здоровьем

У осужденного по делу «Нового величия» Павла Ребровского явные проблемы со здоровьем. В этом убедилась его адвокат Мария Эйсмонт, которая была сегодня в суде, где проходили слушания по другим фигурантам, а Ребровский привлечен в качестве свидетеля обвинения.

Дело самого Ребровского слушалось в особом порядке, поскольку он дал признательные показания. Но позже он от них отказался, сказав, что они получены под давлением следствия. Он также отказался свидетельствовать против других участников процесса.