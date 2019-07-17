В Москве пришли с обысками к двум мужчинам, которые, предположительно, воспитывают приемных детей

Как сообщили «Эху Москвы» в ЛГБТ-группе «Стимул», мужчин и детей дома не оказалось и сотрудники правоохранительных органов вскрыли замок в квартиру. В «Стимуле» подчеркнули, что официально подозреваемых на допрос не вызывали и о каких-либо следственных действиях не предупреждали.

По сведениям «Медиазоны», у родителей одного из мужчин также прошел обыск, его самого увезли на допрос в СК.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел уголовное дело о халатности на сотрудников соцзащиты, которые, по версии следствия, позволили однополой паре мужчин воспитывать двоих приемных детей. В департаменте труда и соцзащиты утверждают, что не знали об однополых отношениях усыновителей, но подчеркнули, что никаких жалоб на семью не поступало. Детей усыновил один из мужчин в 2010 году.