Адвокат: Обыск в квартире однополой пары, усыновившей мальчиков, был проведен с целью зафиксировать обстановку в доме

Обыск в квартире однополой пары, усыновившей двоих мальчиков, был проведен с целью зафиксировать обстановку в доме. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова.

«Очевидно, что в данном деле обыск был проведен не для того чтобы найти что-то запрещенное, а исключительно с целью зафиксировать обстановку в доме, чтобы в квартире проживает гей-пара, а не, например, двое мужчин, которые вместе снимают жилье», — сказал он.

Адвокат также добавила, что необходимо проверить законность проведения обыска правоохранительными органами.

«Поскольку не надо было искать ничего запрещенного, такое проведение обыска в отсутствие хозяев со вскрытием двери было нецелесообразно. Я бы ставила вопрос о том, что обыск незаконный» – сказала И.Хрунова.

По мнению адвоката, в данном случае, обыск был проведен у свидетелей по уголовному делу против органов опеки. Его результаты могут рассматриваться в качестве доказательств.

Ранее Следственный комитет по г.Москве возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов опеки, которые осуществляли контроль за жизнью мальчиков, усыновленных однополой парой.