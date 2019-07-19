Шестилетний мальчик из пострадавшего от наводнения города Тулун пожаловался президенту на затонувший детский сад

Об этом Владимир Путин узнал во время поездки в Иркутскую область.

С семьями, оставшимися без крыши над головой, глава государства встретился в пункте временного размещения. На вопрос маленькому Матвею, готовится ли он к садику, ребенок ответил: он утонул, но его ремонтируют. Мальчик рассказал также, что семья собирается поехать за тортиком и шоколадными конфетами. Это будет праздник в честь вас, пояснил дошкольник. Владимир Путин пообещал вернуться и проверить, как идет восстановление инфраструктуры. Матвею, который подкашливал, президент пожелал выздоравливать и не увлекаться сладким.

Родители еще одного ребенка сказали президенту, что сын его очень ждал. Оказалось, что малолетний житель Тулуна хочет в подарок машинку на радиоуправлении. После непродолжительной беседы выяснилось, что мальчик мечтает о Мерседесе. Путин сказал, что постарается выполнить желание ребенка.

В межведомственной группе по восстановлению жилья уже заявили, что детский сад «Родничок», о котором рассказали президенту, отремонтируют к первому сентября. Об этом сообщает РИА Новости.