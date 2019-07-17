В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь. В этот момент дома никого не было. Очевидно, обыски связаны с делом в отношении социального работника, который контролировал процесс усыновления в этой семье, — рассказали «Эху» юрист ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев. В Следственном комитете Интерфаксу сообщили, что уголовное дело по статье «халатность» возбуждено в отношении должностных лиц отдела соцзащиты района Марьино.

Законность проведения обыска со вскрытием квартиры требует проверки, — сказала «Эху Москвы» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова.

Комментариев правоохранительных органов до сих пор нет.