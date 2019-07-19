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16:00, 19 июля 2019

Суд в Киеве удалился в совещательную комнату для вынесения решения по делу Кирилла Вышинского

Суд в Киеве удалился в совещательную комнату для вынесения решения по делу руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Прокуратура просит продлить арест на 2 месяца. Защита просит отпустить обвиняемого под личные обязательства. Сам Вышинский заявил в суде, что никуда не собирается убегать и хочет справедливости, а также высказался против обмена: «Я не вещь, чтобы меня менять».

Президент Украины заявил о готовности обменять Вышинского на режиссера Олега Сенцова, осужденного в России.

В Кремле ранее назвали освобождение Вышинского одним из шагов по нормализации отношений между двумя странами.



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