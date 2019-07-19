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15:30, 19 июля 2019

Народная артистка СССР Инна Чурикова переведена из реанимации в обычную палату

Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести, — сообщает ТАСС. Актриса получила травму вчера во время спектакля.



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