Прокуратура просит суд продлить на два месяца руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, — передает корреспондент РИА из Подольского районного суда Киева. Сам Вышинский просит изменить ему меру пресечения на освобождение под личные обязательства. Вышинского, напомним, обвиняют в госизмене. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил о готовности обменять Вышинского на режиссера Олега Сенцова, осужденного в России.