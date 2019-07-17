Психологическая экспертиза не выявила отклонений у мальчиков, усыновленных однополой парой, в квартире которых проводился обыск. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев.

«Дети воспринимают двоих партнеров как свою семью. Мы делали заключение психолога, который подробно проанализировал взаимоотношения детей и родителей: он установил, что дети живут в любящей семье, они очень привязаны к родителям, как и родители к детям, и никаких признаков какого-либо насилия, либо негативных действий в семье не было, дети развиты и получают все необходимое», — заявил он.

М.Оленичев добавил, что в квартире родителей однополой пары, проживающих в Магнитогорске, ранее проводился обыск.

«Кроме того, отец одного из партнеров вызван сейчас в Следственный комитет на допрос. То есть идет довольно сильная массированная атака по разным фронтам, нам непонятно, что ищут, потому что никакого компрометирующего материала быть не может», — отметил он.

Ранее Следственный комитет по г.Москве возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов опеки, которые осуществляли контроль за жизнью мальчиков в семье с 2010 года, когда они были усыновлены одним из партнеров. Сегодня в квартире однополой пары был проведен обыск.