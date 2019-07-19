Президент Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий наводнения

Вместе с губернатором Сергеем Левченко Путин отправился в город Тулун, где встретился с пострадавшими в пункте временного размещения.

Выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнения в Иркутске нужно незамедлительно, — сказал президент Владимир Путин.

Путин отметил, что правительство выделит отдельные средства на отстройку разрушенных зданий и мостов, а также окажет поддержку в восстановлении города.