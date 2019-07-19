Суд в Киеве в ближайшие часы может освободить журналиста Кирилла Вышинского

Президент Украины сегодня заявил о готовности обменять его на режиссера Олега Сенцова.

На заседании Подольского районного суда Киева прокуроры вновь будут настаивать на продлении ареста. Раньше эта мера пресечения была безальтернативной для статьи о госизмене, но после решения Конституционного суда у Вышинского появилась возможность выйти из изолятора. Тем не менее, гособвинение считает, что главный редактор портала «РИА Новости Украина» может скрыться от органов следствия, поэтому его следовать оставить за решеткой.

На освобождении Вышинского среди прочих настаивает российский омбудсмен Татьяна Москалькова. В понедельник она приезжала в Киев на заседание суда, но слушания перенесли из-за занятости судей по другому делу. Уполномоченный, а также защита Вышинского напоминают, что журналист выступает против обмена. Эту возможность сегодня допустил Владимир Зеленский, вспомнив про режиссера Олега Сенцова, который был осужден за терроризм и отбывает наказание в России. В Кремле накануне назвали освобождение Вышинского прекрасным первым шагом для восстановления диалога между Москвой и Киевом.

Вышинский находится под стражей с мая прошлого года.