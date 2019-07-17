В Москве пришли с обысками к двум гомосексуалам, которые воспитывают приемных детей

Сотрудники правоохранительных органов сегодня пришли с обыском в московскую квартиру двух гомосексуалов, которые воспитывают приемных детей. Оперативники вскрыли дверь, когда никого не было дома. Семья уехала с детьми в отпуск. Официально пару не вызывали на допрос или другие следственные действия, — рассказал «Эху» юрист ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев. По его словам, обыски связаны с делом в отношении социального работника, который контролировал процесс усыновления в этой семье.

Комментариев правоохранительных органов пока нет. В Следственном комитете Интерфаксу сообщили, что уголовное дело в отношении должностных лиц отдела соцзащиты района Марьино возбуждено по статье «халатность». По мнению следствия, родители пропагандируют нетрадиционные отношения и это вредит детям. Между тем, в ЛГБТ-группе «Выход» заявили, что с этой семьей работал психолог. По его заключению, дети растут в нормальных условиях.