Росстандарт вернул на доработку принятый ГОСТ за фото-услуги, который, в частности, запрещал людям с ВИЧ фотографировать младенцев в возрасте до 28 дней. Как уточнила «Российская газета», ведомство получило несколько обращений, так как ГОСТ нарушает права ВИЧ-инфицированных. Кроме того, фотографировать младенцев запрещалось тем, кто имеет психические расстройства, проблемы со зрением, заболевания кожи, больные гепатитом, СПИДом и туберкулезом.