Польша считает неуместным присутствие Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой

Польша считает неуместным присутствие президента России на мероприятиях, посвященных восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны. Об этом заявил польский вице-премьер Яцек Сасин в интервью изданию «Виртуальная Польша». Сасин назвал Путина лидером страны, которая совершает вооруженную агрессию в отношении соседей. Мероприятия, приуроченные к годовщине нападения на Польшу в 1939-ом году, пройдут 1 сентября в Варшаве. Кремль и МИД России осудили решение Польши. «юбые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны без участия нашей страны не могут считаться полноценными, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.