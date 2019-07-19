Московские правоохранительные органы провели обыск в квартире однополой пары

Мужчины воспитывают двоих усыновленных мальчиков. Обыск начался около 8 утра, когда никого не было дома – семья уехала в отпуск. Полицейские сломали замки, чтобы проникнуть в помещение, — рассказал «МБХ медиа» юрист Максим Оленичев. Жильцы узнали об обыске от соседей.

Ранее СК по Москве возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников отдела соцзащиты района Марьино из-за того, что однополая пара воспитывает детей. Следствие считает, что родители пропагандируют нетрадиционные отношения и это вредит детям.