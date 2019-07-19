Верховный суд Нидерландов признал частичную ответственность страны за гибель боснийских мусульман в Сребренице

Верховный суд Нидерландов признал частичную ответственность страны за гибель боснийских мусульман во время резни в Сребренице. Речь идет о беженцах, которые рассчитывали получить укрытие на военной базе голландских миротворцев.

Королевство Нидерландов признает часть вины за произошедшее в июле 1995 в мусульманском анклаве в Боснии и Герцеговине. Тогда, в ходе межэтнического кровопролития 350 человек были среди тысяч боснийских мусульман, которые пытались укрыться от наступления боснийских сербов на расположенной в Поточарах военной базе неподалеку от Сребреницы. Там был расквартирован голландский контингент. Нидерландский батальон ООН, как это теперь признано судом, осознавал смертельную угрозу, перед которой оказались беженцы, и тем не менее, не позволили им остаться в расположении военных. Выдворив этих людей, солдаты лишили их шанса избежать попадания в руки боснийских сербов.

Теперь Нидерланды согласно решению своего Верховного суда «должны компенсировать родственникам жертв 10% от ущерба». Именно так оценили шанс боснийских мусульман остаться в живых. Процесс был инициирован организацией «Матери Сребреницы». 24 года назад в окрестностях Сребреницы были убиты около восьми тысяч боснийцев в возрасте от 10 до 65 лет. В основном это были мальчики и мужчины. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал эти события как геноцид.

Два года назад один из военных лидеров сербов генерал Ратко Младич был приговорён к пожизненному сроку. Международный трибунал по бывшей Югославии ответственность за убийства в Сребренице возложил именно на него.