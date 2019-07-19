Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» просит политическое убежище в Литве

Мужчина арестован в Вильнюсе по запросу Интерпола.

Романа Ружечко, в прошлом возглавлявшего компанию «СамараТрансНефть-Терминал», российские правоохранительные органы искали несколько месяцев. Самарский суд еще в мае заочно арестовал его по обвинению в приведении в негодность нефтепровода, организации преступного сообщества и краже нефти.

Россиянин нашелся накануне в Литве. Суд Вильнюса отправил его под арест на три месяца. Перед этим бизнесмен попросил у властей убежища, передает агентство Reuters.

По версии следствия, Ружечко и его сообщники добавляли хлорорганику в нефть, чтобы скрыть ее хищения. Загрязнение «Дружбы» произошло через терминал самарской компании, которая получала сырье от нескольких малых производителей. В апреле этого года поставки в Белоруссию, Польшу, Украину и ряд европейских стран пришлось остановить.

Всего по делу проходят более десяти человек. Двое, включая Ружечко, скрываются за границей.

Белоруссия оценила ущерб в сотни миллионов долларов и требует компенсации.