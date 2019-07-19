Украина действительно готова обменять журналиста Кирилла Вышинского на режиссёра Олега Сенцова

Об этом заявил Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, история с моряками, которых судят в России за незаконное пересечение границы, отдельная.

Напомним, Олега Сенцова в России осудили за терроризм. Суд над Кириллом Вышинским продолжится сегодня в Киеве. Прокуратура намерена настаивать на продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Представители журналиста утверждают, что он против обмена.

Истории Вышинского и Сенцова нельзя сравнивать, — говорил год назад Владимир Путин.

Проблема обмена заключенными в последние дни обсуждается весьма активно. В частности, была информация, что Кирилла Вышинского могут обменять на украинских моряков.