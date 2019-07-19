Сотрудник московского управления Федеральной налоговой службы фигурирует в деле спецназовцев ФСБ о разбойном нападении

Сотрудник московского управления Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин фигурирует в деле спецназовцев ФСБ, которых обвиняют в разбойном нападении. Московский окружной военный суд сегодня рассматривает жалобу на арест Чиквина. Адвокат предложил за своего подзащитного залог – три миллиона рублей, — сообщает ТАСС.

По версии следствия, сотрудники ФСБ украли не менее 136 миллионов рублей у предпринимателя Александра Юмаранова. В начале июля пятеро обвиняемых заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Среди задержанных есть сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К» ФСБ России.