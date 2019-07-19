ФСБ может получить право отменять любой международный рейс российской авиакомпании при необходимости

ФСБ может получить право отменять любой международный рейс российской авиакомпании в случае угрозы безопасности России. С таким предложением выступил Минтранс. Как отмечают источники «Коммерсанта», инициатива исходит от ФСБ, которая хочет ужесточить нынешние правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались. Проект постановления правительства проходит публичное обсуждение и, как ожидается, вступит в силу в будущем году.