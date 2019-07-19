Верховный суд в Гааге: Нидерланды несут частичную ответственность за гибель трехсот пятидесяти боснийских мусульман

Нидерланды несут частичную ответственность за гибель трехсот пятидесяти боснийских мусульман в мусульманском анклаве Сребреница в июле 1995-го года, — признал Верховный суд Нидерландов. Как отмечается в решении суда, государство должно компенсировать родственникам погибших 10% от общего ущерба.

Триста пятьдесят мужчин и юношей были среди пяти тысяч мусульманских беженцев, которые пытались найти защиту на базе ООН в Потокари, где находились голландские военнослужащие. Как установил суд, миротворцы не смогли предотвратить убийства. По официальным данным, в июле 1995-ого года в Сребренице были убиты более 8 тысяч мусульман. Ответственность за это возложена на боснийских сербов. Международный суд в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.