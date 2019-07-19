Зеленский объявил о готовности украинской стороны обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности украинской стороны обменять главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев будет добиваться освобождения всех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Президент добавил, что украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, должны быть возвращены на родину не в рамках обмена.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить Вышинского без предварительных условий. По ее словам, сам Вышинский против обмена.