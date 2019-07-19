УЕФА отстранил бельгийский клуб «Мехелен» от участия в Еврокубках за организацию договорных матчей

Вакантное место на групповом этапе Лиги Европы займет «Стандард».

Дело о договорных матчах расследуется в Бельгии с конца 2017 года. Руководство «Мехелена» уже отстранили от футбола на 10 лет.

В июне УЕФА по итогам расследования допустил Мехелен к участию в групповом этапе Лиги Европы. Однако Бельгийский арбитражный суд дисквалифицировал команду на один еврокубковый сезон, одобрив решение Королевского бельгийского футбольного союза. После чего УЕФА пересмотрел своё решение и установил причастность Мехелена к нелегальным победам.

Мехелен – клуб, известный далеко за пределами Бельгии. Он становился победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. А в нынешний розыгрыш Лиги Европы попал после победы в Кубке страны.

По итогам минувшего сезона Мехелен вернулся в элитный дивизион бельгийского футбола.