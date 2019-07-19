Верховный суд Нидерландов признал, что Гаага несет «ограниченную ответственность» за гибель боснийских мусульман в Сребренице. Государство должно компенсировать родственникам 350 жертв 10% от общего ущерба. Суд счел, что голландские военные должны были позволить этим людям укрыться на своей базе. Согласно официальным данным, в 1995-ом году в Сребренице за несколько дней были убиты более 8 тысяч мусульман. Ответственность на это была возложена на боснийских сербов.