Суд в Вильнюсе на три месяца арестовал фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» Роман Ружечко был объявлен Россией в международный розыск.

Ружечко на родине обвиняют по статье о самовольном подключении к нефтепроводам либо их приведении в негодность. По версии российских следователей, именно через узел Самара – Унеча, который ранее принадлежал «СамараТрансНефть-терминалу», в трубопровод «Дружба» попало загрязненное сырье. Литовские правоохранительные органы, впрочем, от комментариев воздерживаются. Они лишь сказали, что накануне задержали Ружечко в рамках розыска по линии Интерпола. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на представителя Вильнюсского окружного суда сообщило, что фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил в Литве политического убежища. Чем Ружечко мотивирует свое прошение, пока что также не ясно. В мае Самарский районный суд заочно арестовал его на два месяца. Помимо прочего, предпринимателю вменяют организацию преступного сообщества и кражу. Всего по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» проходят шесть человек, из них четверо – арестованы. По версии следствия, они похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей, а взамен поставили некачественное сырье.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» произошло в апреле, оно привело к приостановке поставок сырья в Белоруссию, Польшу, на Украину, а также в ряд других стран.