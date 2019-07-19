В Польше назвали неуместным присутствие Владимира Путина на мероприятии, посвящённое 80-й годовщине начала Второй Мировой войны. В частности, об этом заявил вице-премьер правительства Яцек Сасин. Он пояснил, что Польша собирается отмечать годовщину вместе с теми государствами, с которыми сейчас сотрудничает, а Россия проявляет вооружённую агрессию по отношению к соседям. На мероприятиях в Польше ожидаются, в частности, Дональд Трамп и Ангела Меркель.